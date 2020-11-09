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Dinlenme tesisinde dehşet anları! Tartıştığı adamı tabancayla vurdu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bir çiftin arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Diğer yolcuların şahit olduğu dehşet anlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç., tabanca ile Cihat Aytaç'a ateş etti. Kadın, daha sonra yere düşen Aytaç'a tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı. O anlar tesiste mola veren bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Dinlenme tesisinde şok anlar! Tartıştığı adamı tabancayla vurdu
Dinlenme tesisinde şok anlar!
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Genel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Özlem Ç. (34),tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurdu, ardından da darbetti. Dehşet anları tesiste molada olan başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özlem Ç.'nin, ateş etmesinin ardından yaralı Cihat Aytaç'a tabanca ile vurduğu görülüyor.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a doğru 16 AKN 82 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Cihat Aytaç ve yanındaki Özlem Ç., bir dinlenme tesisinde mola verdi. İkili arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen Özlem Ç., Cihat Aytaç'a tabanca ile ateş etti. Daha sonra da yerde yatan Aytaç'a tabancayla vurmaya devam etti. Çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihat Aytaç'ı ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Cihat Aytaç, buradaki müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Özlem Ç., jandarma ekipleri tarafından tabancanın bulunduğu olay yerinde gözaltına alındı.

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