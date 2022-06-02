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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayında yapılan ve politika faizinin yüzde 14 sabit bırakıldığı Para Politika Kurulu toplantısına ilişkin özet metni yayımladı.

Metnin 'Para Politikası' başlıklı bölümünde "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır. " denildi.

TCMB, enflasyona ilişkin değerlendirmesinde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar

geneline yayıldığını ve en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet

gruplarından geldiğini ifade etti.

TCMB gıda enflasyonuna ilişkin, "Uluslararası fiyat gelişmeleri, artan girdi maliyetleri ve

olumsuz arz koşullarının etkisiyle yükselişine devam etmiştir. Enerji enflasyonu görünümünde

yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öne çıkarken, hizmet grubunda yıllık

enflasyon ulaştırma ve lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde

yükselmiştir. Temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda yükselirken diğer alt

gruplarda gerilemiştir. Diğer temel mal grubunda başlıca hijyen ürünlerine uygulanan KDV

indirimi grup enflasyonunu sınırlamıştır. Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden yüksek

seyir, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerinde süregelen aksamalar

neticesinde üretici fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası tarımsal emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler, artan girdi maliyetleri ve arz koşullarının etkisiyle Nisan ayında genele yayılan fiyat artışları gerçekleşirken yıllık enflasyonun işlenmemiş gıdada yüzde 100,67, işlenmiş gıdada yüzde 78,09 seviyesine yükseldiği belirtilen metinde, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek

seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da

belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici

ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

TCMB, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte merkez bankalarının destekleyici parasal duruşu sürdürdüğünü yinelerken para politikası duruşunun enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceğini açıkladı.

Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini yinelerken, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verdi.

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