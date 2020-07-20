Tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kadının şikayeti üzerinde hakkında “nitelikli cinsel tecavüz” suçundan iddianame düzenlediği Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisiden ihraç edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Mardin'de bir toplantıya katılan Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke de TBMM'ye gönderilmişti.

TBMM'deki süreç, Anayasa 83 ve İçtüzük 131 ve 132. maddeler uyarınca devam edecek. Anayasa’nın 83. maddesi, seçimden önce veya sonra bir milletvekilinin suç işlediği iddia edilmesi durumunda Meclis kararı olmadıkça sorguya çekilemeyeceği, tutuklanamayacağı ve yargılanmayacağını düzenleniyor. Ancak aynı madde ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve Anayasa'nın 14. maddesinde sayılan suçları bu hükmün dışında bırakıyor.