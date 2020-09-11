Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaSon dakika: Temmuz ayı cari açık rakamı belli oldu
ABONE OL

Son dakika haberi Temmuz ayı cari açık rakamı belli oldu

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Bir önceki yılın Temmuz ayında 1.99 milyar ABD doları fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1.817 milyar dolar açık gerçekleşti. Önceki rakam 2.93 milyar dolardı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 14.941 milyar ABD doları oldu

para
HABERTURK.COM

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen sene 1.99 milyar dolar cari fazla verilirken bu sene temmuz ayında 1.817 milyar dolarlık açık verildi. Önceki ay ise 2.93 milyar dolar cari açık verilmişti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 14.94 milyar dolar oldu

TCMB'nin açıklamasında "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.617 milyar ABD doları azalarak 288 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon ABD doları azalarak 1.853 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir." denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Temmuz ayında 5.349 milyar ABD doları fazla vermişken bu ayda 2.095 milyar ABD doları fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon ABD doları azalarak 332 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Finans hesabında ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 254 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.208 milyar ABD doları net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1.168 milyar ABD doları net artış kaydedildi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon ABD doları ve 37 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörler 508 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 1.283 milyar ABD doları net azalış gözlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı
PARAWall Street'te kadın devrimi
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu! Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu sorgulama ekranı
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
PARABankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
ECB para politikasında değişikliğe gitmedi
PARAECB faize dokunmadı
Merkez Bankası'nın son repo ihalesinde faiz arttı
PARARepo ihalesinde faiz arttı
Koronavirüsün etkilerini azaltmak için KOBİ'lere 250 milyon dolarlık kredi paketi
PARAKOBİ'lere 250 milyon dolarlık destek
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu için TIKLA! Halkbank 10.000 TL destek kredisi başvurusu sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu için TIKLA! 2020 Ziraat Bankası 10000 TL destek kredisi sorgulama
PARAZiraat Bankası ihtiyaç kredi sonuçları
Şekerbank sermaye artıracak
PARAŞerkerbank'tan sermaye artırımı
Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor
PARAMerkez'den bir repo ihalesi daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X