HABERTURK.COM

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen sene 1.99 milyar dolar cari fazla verilirken bu sene temmuz ayında 1.817 milyar dolarlık açık verildi. Önceki ay ise 2.93 milyar dolar cari açık verilmişti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 14.94 milyar dolar oldu

TCMB'nin açıklamasında "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 4.617 milyar ABD doları azalarak 288 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon ABD doları azalarak 80 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon ABD doları azalarak 1.853 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir." denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Temmuz ayında 5.349 milyar ABD doları fazla vermişken bu ayda 2.095 milyar ABD doları fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon ABD doları azalarak 332 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Finans hesabında ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 254 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 467 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 579 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.208 milyar ABD doları net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1.168 milyar ABD doları net artış kaydedildi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 73 milyon ABD doları ve 37 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, diğer sektörler 508 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise temmuz ayında 1.283 milyar ABD doları net azalış gözlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.