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        Son dakika haberi Terör örgütünün kurye sorumlusu etkisiz!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak-Suriye kurye sorumlusu Doğan kod adlı Kadri Encu'yu, Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:19
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        Terör örgütünün kurye sorumlusu etkisiz!
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        MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın Irak-Suriye kurye sorumlusu Doğan kod adlı Kadri Encu'yu, Irak/Gare’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Doğan Kod Kadri Encu'yu ilk defa Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe almıştı. MİT, daha sonra yeni bir görevle bulunduğu bölgeden ayrılan Kadri Encu’nun peşini bırakmadı.

        NEFES KESEN OPERASYON

        MİT’in sahadaki ajanları, Kadri Encu’nun attığı adımları uzun soluklu bir çalışmayla izlemeye devam etti. MİT, son olarak Kadri Encu’nun Irak/Gare’ye geçtiğini öğrendi. MİT’in yerdeki ajanları, Irak-Suriye kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kadri Encu’nun her adımını izlemeye başladı.

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        MİT’in kurduğu ajan ağı, Kadri Encu’nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı, bilgisine ulaştı. MİT’in yerdeki unsurları Irak’taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığını tespit etti. Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.

        Doğan Kod Kadri Encu'nun adım adım takip edilmesi için saha ajanları özel olarak görevlendirildi. MİT, hassas bir takiple Gare’de yeni bir eylem grubunun toplandığını belirledi. MİT’in yerdeki ajanları, Doğan kod Kadri Encu'nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrendi. MİT operasyon için düğmeye bastı ve nefes kesen takip sonrası Doğan Kod Kadri Encu’yu diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirdi.

        DOĞAN KOD ADLI KADRİ ENCU KİMDİR?

        Terör örgütü PKK/KCK Irak-Suriye Sorumlusu Doğan Kod Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006’da katıldı ve Irak/Zap alanına geçerek Türkiye’de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak/Haftanin alanına geçerek örgütün kurye çalışmalarında yer aldı. 2015-2017 yılları arasında da PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Abbas Kod Duran Kalkan’ın korumalığını yaptı. Ocak 2018’de de sözde Irak-Suriye aktarım sorumlusu olarak Irak/Gare alanına geçti. Kurye sorumluluğu dışında örgütün dış ilişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.

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