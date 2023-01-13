TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol çalıştayında açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Riva’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki gerçekleştirilen “Türkiye Futbolu Stratejik Planlama Çalışma Toplantısı”na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, kulüp başkanları ile davetliler katıldı.

Büyükekşi, yaptığı konuşmada, Türkiye Futbol Federasyonunun Türk futboluna rehberlik eden 100 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayarak, “Göreve geldiğimizden bu yana futbolun sorunlarını çözmek ve marka değerini yükseltmek için çalıştık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu salonda bulunan herkes durmadan, yorulmadan ülke futboluna katkı koymaya çalışıyor. Hepimizin amacı ortak; Türk futbolunu her anlamda daha ileriye taşımak. Yolumuzu da hedefimizi de ortak akılla belirleyeceğiz. Böylece nerede olduğumuzu ölçebilir, eksiklerimizi değerlendirebilir, güçlü adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mevlana'nın "Her şey gelip geçici ey gönül. Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol" sözünü ifade eden Mehmet Büyükekşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu salonda bulunan herkes bir kulübü, bir kurumu, bir derneği, bir camiayı temsil ediyor. Hepimiz gelip geçiyiz. Ancak bıraktığımız eserlerle, yaptığımız güzel şeylerle kalıcı olabiliriz. Türk futbolunun geleceğini birlikte yazma düşüncesiyle Bu salonda bulunan herkese şimdiden tek tek teşekkür ediyor ve sizleri alkışlıyorum. Hep birlikte Türk futbolunun stratejisini belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız. Bu salonda altyapımızdan gelen millilerimiz bulunuyor. İşte onlar 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, dünya arenasında ülkemizi başarıyla temsil edecek futbol elçilerimiz. Hep birlikte ortaya koyacağımız yol haritası ışığında bu değerlerimizle birlikte, Türk futbolunu bugünkünden de daha iyi noktalara taşıyacağız."