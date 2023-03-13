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TFF'den bilet uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların bilet satışının sadece "www.tff.org" internet sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bulundu

TFF'den bilet uyarısı
HABERTURK.COM

TFF'den yapılan açıklamada "A Milli Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oynayacağı müsabakaların biletlerinin satışına ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin satışa çıktığı andan itibaren resmi internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilendirme öncesi bilet satın alma işlemi yapılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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