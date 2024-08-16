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        Son dakika haberi TFF'den play-off ertelemesi!

        TFF, Avrupa'da play-off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:21
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        TFF'den play-off ertelemesi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da play-off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

        İşte TFF'den yapılan açıklama;

        "Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

        Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

        Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

        Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

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