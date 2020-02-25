AA

Alınan bilgiye göre, THY İran’ın başkenti Tahran’a planlanan tarifeli seferleri yapmama kararı aldı.

THY’nin Tahran-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağa, yeni tip koronavirüskoronavirüs (CovidCovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında sadece Türk yolcular alınıyordu.

ÇİN SEFERLERİ 29 ŞUBAT'A, İRAN SEFERLERİNİ TAHRAN HARİÇ 10 MART'A KADAR İPTAL ETMİŞTİ

Türk Hava Yolları (THY) sabah saatlerinde Çin seferlerinin 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu, İran'da ise Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirmişti.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, THY'nin seyahat güvenliğini daima en ön planda tutan hava yolu olarak koronavirüskoronavirüs konusundaki son gelişmeleri, ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip ettiği ve gerekli önlemleri aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilerek, "Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden, uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denilmişti.