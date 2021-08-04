Ticaret Bakanı'ndan yangın söndürme ekipmanları fiyatları için açıklama 0:00 / 0:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarındaki fahiş fiyat artışları hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Muş, "Her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır" dedi.

Türkiye'nin güney kesimlerinde başlayan ve Ege bölgelerinde de etkili olan orman yangınlarıyla mücadelede hız kesmeden devam ediyor.

Yangın söndürmek için kullanılan ekipmanlar hayati önem taşırken, yangın söndürmede etkili olan yangın söndürme toplarının internet üzerinden satış fiyatlarında yüzde 130'a varan artış gözlemlenmişti.

Ticaret Bakanı Muş, fiyat artışlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi.