Bir topu 500 lira oldu 0:00 / 0:00

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla mücadelenin 7. gününde Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar yangını söndürmek için ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ihtiyaç malzemeleri arasında 'yangın söndürme topu' da bulunuyor.

Yangın söndürme topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kap olarak biliniyor. Yangın söndürme topu taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale edebilmektedir. Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlamaktadır. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.

YÜZDE 130'A VARAN ARTIŞ

Yangın söndürme toplarına yangınlardan dolayı talepler arttı. Talebin artması yine fırsatçıları harekete geçirdi.

1 ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme topları şu anda online alışveriş sitelerinde 500 lira kadar satılıyor.

Yüzde 130'ın üzerinde yapılan zam sosyal medyada da tepkilere neden oldu. O paylaşımlardan bazıları şöyle;

ŞAHAN GÖKBAKAR DA GÜNDEME GETİRDİ

Yangınlarla ilgili sosyal medyada yardım çağrısında bulunan komedyen Şahan Gökbakar, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük” demişti.