Bir topu 500 lira oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Yangın söndürme topu fiyatında yüzde 100'ü geçen artış! Fırsatçılar yine iş başında

Türkiye'nin güney kesimlerinde başlayan ve Ege bölgelerinde de etkili olan orman yangınlarıyla mücadelede hız kesmeden devam ediyor. Yangın söndürmek için kullanılan ekipmanlar hayati önem taşırken, yangın söndürmede etkili olan yangın söndürme toplarının internet üzerinden satış fiyatlarında yüzde 130'a varan artış gözlemlendi.

Yangın söndürme topu fiyatında yüzde 100'ü geçen artış! Fırsatçılar yine iş başında
Bir topu 500 lira oldu
0:00 / 0:00

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla mücadelenin 7. gününde Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlar yangını söndürmek için ihtiyaç malzemelerini gerekli tüm bölgelere ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu ihtiyaç malzemeleri arasında 'yangın söndürme topu' da bulunuyor.

Yangın söndürme topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kap olarak biliniyor. Yangın söndürme topu taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale edebilmektedir. Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlamaktadır. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.

YÜZDE 130'A VARAN ARTIŞ

Yangın söndürme toplarına yangınlardan dolayı talepler arttı. Talebin artması yine fırsatçıları harekete geçirdi.

1 ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme topları şu anda online alışveriş sitelerinde 500 lira kadar satılıyor.

Yüzde 130'ın üzerinde yapılan zam sosyal medyada da tepkilere neden oldu. O paylaşımlardan bazıları şöyle;

ŞAHAN GÖKBAKAR DA GÜNDEME GETİRDİ

Yangınlarla ilgili sosyal medyada yardım çağrısında bulunan komedyen Şahan Gökbakar, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük” demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manavgat'ta yangından etkilenenlere ilk ödeme 10'ar bin lira
GÜNDEM Yangından etkilenenlere ilk ödeme
Yangında şehit mezarına zarar gelmedi
GÜNDEM Yangında şehit mezarına zarar gelmedi
11 büyükşehir belediye başkanından hükümete THK çağrısı: Uçakları aktif hale getirmeye hazırız
GÜNDEM 11 belediye başkanından hükümete THK çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
GÜNDEM Sözcü Kalın ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü
TEHLİKE SÜRÜYOR! Son dakika: Yangın, termik santrali tehdit etmeye devam ediyor - Haberler
GÜNDEM Yangın santrali tehdit etmeye devam ediyor
İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi
GÜNDEM İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi
Bayburt'ta inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
GÜNDEM Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
FATMA NİNEDEN HABER VAR! Son dakika: Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Evin yandığını hatırlamıyor - Haberler
GÜNDEM Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Evin yandığını ...
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yangınlara ilişkin açıklama
GÜNDEM Çavuşoğlu: Bugün ve yarın kritik gün
Otobüsün motoru alev aldı, yolcular tahliye edildi
GÜNDEM Otobüsün motoru alev aldı!