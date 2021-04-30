Ticaret Bakanlığı'ndan çek açıklaması 0:00 / 0:00

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TBMM'de dün görüşülen çek ve kambiyo senetlerinin ibraz süreleri ile emekli ikramiyelerine 100 TL zam yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren torba yasa bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilmesi kararlaştırıldı.

Çek ibraz zorunluluğunun Mayıs ayı sonuna ötelenmesi ve bankalardaki takas sisteminin kapanması nedeniyle piyasanın nakit işleyişinde ülke genelinde ciddi sorunlar yaşandı. Takastaki çeklerin tahsil edilememesi nedeniyle ödemeler aksarken, ticaret durma noktasına geldi. İş dünyası serzenişte bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin bütün sistemi kilitlediğini belirterek, "Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz." dedi. Çeşitli sanayi ve ticaret odalarından da aynı talepler geldi.

— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) April 30, 2021

Ticaret Bakanlığı gelişmeler üzerine, düzenlemeyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında karşılığı bulunan çeklerin ibrazının yapılabileceğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

- İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır.

Hisarcıklıoğlu, açıklamanın ardından çeklerin tahsilatına yeniden başlandığını belirten yeni bir açıklama daha yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına tekrar başlanmıştır. Tüm üyelerimize duyurulur." dedi