SON DAKİKA!

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koronavirüse karşı üretim seferberliği başlattı. TİM günlük 1 milyon maske üretecek. TİM Başkanı İsmail Gülle düzenlediği basın toplantısında ''Topyekün mücadelede TİM olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız. Bu virüs salgınının dünyaya şu hususu öğrettiğinin farkındayız. İthalat ucuz olsa bile bir gün gelemeyebilir. Her ürünü kendi ihtiyaçlarımız ötesinde üretmek zorundayız. TİM olarak bu mücadeleyi bir seferberliğe dönüştürecek şekilde Sağlık Bakanlığı'mızla koordine ediyoruz. Mevcutta yaşanan maske ve dezenfektanlarının tedarik sıkıntısını aşmak için üretim seferberliği başlatıyor, üretim çarklarımızı Türkiye için çeviriyoruz. Hedefimiz günlük 1 milyon maske üretimi aylık 40 milyon maske kapasitesine ulaşmak. Ticaret Bakanlığı'mızın destekleri, ihracatçı birliklerimizle koordine olarak 1 milyon maske ve 100 bin adet dezenfektan üreterek Sağlık Bakanlığı'mızın emrine sunuyor ve seferberliğimizin başlangıcı için ilk adımı atıyoruz'' dedi.

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