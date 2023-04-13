TIME listesine seçilen Haluk Levent ödülü reddetti

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TIME dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen 'en etkili 100 kişi' listesi açıklandı.

Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede Haluk Levent, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de yer aldı.

Haluk Levent'in yazısını ise yazar Elif Şafak kaleme aldı. Yazıda 6 Şubat'ta 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken Şafak, "Eğer 'ses yok' ifadesi umutsuzluğun sembolüyse, Haluk Levent de umudun sembolüdür" diye konuştu.

ÖDÜLÜ REDDETTİ: İÇERİK BENİ ÜZDÜ

Ancak listenin açıklanmasından kısa süre sonra Haluk Levent, ödülü reddettiğini ve ABD'ye gitmeyeceğini açıkladı.

Levent Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar... Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi,Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil" dedi.

Levent bu nedenle ödülü reddettiğini açıklayarak "Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları ,hükümet ,tüm muhalefet , belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize" diye ekledi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.