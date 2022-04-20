Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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