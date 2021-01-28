TSK Personel Kanunu komisyonda kabul edildi 0:00 / 0:00

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması için ilgili mevzuatta düzenleme yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanmasını hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.