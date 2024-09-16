Son dakika haberi Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Giriş: 16.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:29
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.44'te merkez üssü Pülümür olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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