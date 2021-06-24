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Son dakika haberi Türkiye'de uygulanan 1. ve 2. doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 1. ve 2. doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

Son dakika haberi Türkiye'de uygulanan 1. ve 2. doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı
AA

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 1. ve 2. doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

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