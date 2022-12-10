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Türkiye-Rusya siyasi istişareleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye-Rusya siyasi istişareleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye, Rusya'yla yaptığı siyasi istişarelerde PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.

Türkiye-Rusya siyasi istişareleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Kritik görüşmeler sonrası Dışişleri'nden açıklama
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetlerin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yaptıkları siyasi istişarelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.

İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanısıra BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır.

İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevkedilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Tarafımızca, Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir.

Görüşmede, Suriye‘nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.

Tarafımızca, sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda RF ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir.

Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı belirtilmiş, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir.

Görüşmede, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edilmiş, ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edilmiştir.

Tarafımızca, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Görüşmede, BM’de reform ihtiyacı ele alınmış, tarafımızca BM’nin ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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