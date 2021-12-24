TURKOVAC aşısında önemli gelişme! ilk sevkiyat...

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.
Acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.
YORUMLAR