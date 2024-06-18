Son dakika haberi Tuzla'da OSB'de bir fabrikada yangın çıktı!

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ AA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.