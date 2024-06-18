Son dakika haberi Tuzla'da OSB'de bir fabrikada yangın çıktı!
İstanbul Tuzla'da, bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Giriş: 18.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:20
İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
AA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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