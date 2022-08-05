UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda sahasında Dinamo Kiev'i konuk etmişti. Ukrayna ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından UEFA, Fenerbahçe hakkında tribündeki bazı tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'nın sarı-lacivertli ekibe verdiği cezalar belli oldu. Fenerbahçe, 1 maç kısmı seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

2 YIL ERTELEMELİ

Tribün kapatma cezasının 2 yıl ertelemeli olduğu belirtildi. Bu süreçte olay tekrarlanırsa ceza işleme konacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz ile Dinamo Kiev arasında sahamızda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı esnasında rakip takımın golünden sonra tribünlerimizin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen ve kulübümüzün kurumsal duruşunu yansıtmayan bir söyleme karşı UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın kararı açıklanmıştır.

Bu doğrultuda;

Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50.000 Euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir."