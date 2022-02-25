Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çatışma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün gece saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi.
Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de konutlara roket düştü, 3 sivil yaralandı. Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının 2. gününde Kiev'in dış kesiminde Rus ve Ukrayna askerlerinin çatıştığı belirtildi.
Ayrıca Kiev'de kamu binalarının bulunduğu bölgede silah sesleri duyulduğu açıklandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise iddiaları reddederek "Hükümet binalarının yanında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi" dedi.
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