Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'nde patlama

İspanyol polisi yaptığı açıklamada, patlayan zarfı açan çalışanın hafif yaralandığını belirtti.
Dedektiflerin yanı sıra adli tıp ve istihbarat ekiplerinin de büyükelçilikte incelemelerde bulunduğu bildirildi.
İspanyol TVE kanalı, büyükelçiliğin çevresinin kordon altına alındığını ve araştırmaların devam ettiğini ifade etti. Terör saldırısı protokolünü uygulayan İspanyol polisi, Ukrayna Büyükelçiliği'ne bomba imha ekibi Tedax'a bağlı uzmanları sevk etti.
* Haberin görselleri Unsplash'ten servis edilmiştir.
YORUMLAR