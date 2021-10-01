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Haberler Enerji
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Son dakika haberi Uludağ Elektrik İngiliz fona satıldı

Limak Yatırım ile Actis arasında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.’nin tek hissedarı Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin paylarının tamamının devri için hisse satış sözleşmesi dün imzalandı. Bu şirketler Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdürüyor

Son dakika haberi Uludağ Elektrik İngiliz fona satıldı
HABERTURK.COM

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.’nin (“Uludağ Elektrik Şirketleri”) tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin (“Uluğ”) paylarının tamamı İngiltere merkezli sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis 'e satıldı.

Devir için hisse satış sözleşmesi dün Limak Yatırım ile Actis arasında imzalandı. Söz konusu hisse devrinin Rekabet Kurumu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayları ve ilgili diğer koşulların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi öngörülüyor.

24 MİLYAR DOLARLIK FON

Actis’in, dünya çapında farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor. Fonun kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar dolar büyüklüğünde fon katılımı sağladığı kaydedildi. Actis, sahip olduğu portföyüyle 40 milyonun üzerinden insana hizmet sağlarken, enerji alanına bugüne kadar 24 GW üzerinde kurulu kapasiteye sahip konumda.

'GELİRİ DİĞER PROJELERİMİZE YATIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Actis ile Uludağ Elektrik’in hisselerinin devri için yaklaşık 1 yıldan bu yana görüştüklerini söyledi. Özdemir “Yaklaşık 1 yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik’in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye’nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz.” dedi.

CLK İLE ÖZELLEŞTİRMEDEN ALMIŞTI

Limak 2010'da başlayan elektrik dağıtım ihalelerine Cengiz-Kolin'le birlikte girmişti. Cengiz-Kolin-Limak konsorsiyumu (CLK) aralık 2012'de yapılan Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi Boğaziçi Elektrik ihalesini 1 milyar 960 milyon dolarla almıştı. CLK ortakları, dağıtım özelleştirmelerinin ilk ihalelerinde Uludağ Elektrik Dağıtım’ı yüzde 33’er payla bölüşerek, 940 milyon dolara aldı. Arkasından Çamlıbel Elektrik Dağıtım’ı da aynı şekilde yüzde 33’er payla 258.5 milyon dolara kazanan CLK ortaklığı Akdeniz EDAŞ ihalesini de 546 milyon dolarlık teklifle almıştı.

2016 YILINDA LİMAK'A GEÇTİ

Cengiz-Limak-Kolin (CLK) Enerji, Ekim 2016'da farklı stratejilere odaklanabilmek için hisseleri yeniden yapılandırma kararı almış, Limak Holding'in Uludağ Elektrik Dağıtım bölgesini alarak ortaklıktan ayrıldığını açıklamıştı. Limak, Uludağ EDAŞ ve Uludağ Perakende şirketlerindeki Cengiz ve Kolin hisselerini, Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel EDAŞ ve perakende şirketlerinde ise Cengiz ve Kolin şirketleri, Limak’a ait hisseleri devralmıştı.

3 MİLYON ABONEYE HİZMET VERİYOR

2020 yılı faaliyet raporuna göre Uludağ Elektrik Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yaklaşık 3 milyon aboneye hizmet veriyor.

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