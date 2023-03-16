"Su, toprak, gıda ve spor hayattır" sloganıyla genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi’nin (UYAFA) Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Özcan Şimşek, yeni bir göreve daha layık görüldü. Azmiyle ve yaptığı başarılı çalışmalarla iş hayatında da dikkat çeken Şimşek, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu (İSİYAD) üyeliğine seçildi.

Özcan Şimşek, İSİYAD’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, “Amacı Türkiye’de yeni istihdam alanları oluşturmak ve katma değer üretmek olan İSİYAD’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Güçlü Türkiyemizin sesi olmak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Şahsımı bu göreve layık gören İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Cemal Çoban’a ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

Özcan Şimşek, UYAFA'daki çalışmalarıyla da özellikle doğu illerindeki dezavantajlı çocukların sporla tanışması ve bu sayede yaşadıkları il dışına çıkarak sosyalleşmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.