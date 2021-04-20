AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son dakika depremleri resmi internet sayfasından yayınlıyor. Bugün son olarak Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öncesinde ise Muğla Datça ve Elazığ'da deprem oldu. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 17.08 sıralarında Elazığ'ın Sivrice merkez üssü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 13.43 kilometre olarak bildirildi. Deprem kent merkezinde hafifi hissedilirken, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 17.32'de Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Datça'ya 36,74 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 5,07 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.