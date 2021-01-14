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WhatsApp ve Facebook’un Türkiye direktöründen açıklama

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili açıklama yaptı. Matraş ''Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım uygulamalarını değiştirmiyor. WhatsApp, yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya devam etmesini planlanıyor. Bu güncelleme işletmelerin ilerde isterlerse ana şirketimiz Facebook'tan güvenli hosting hizmetleri alabilmelerine olanak sağlıyor. WhatsApp üzerinden bir işletmeyle mesajlaşmak isteyip istemediği kullanıcının insiyatifinde kalacak. Bu hizmeti alıp almamak da Facebook'un değil işletmenin insiyatifinde'' dedi

Son dakika haberi WhatsApp ve Facebook’un Türkiye direktöründen açıklama
HABERTURK.COM

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili açıklama yaptı. Matraş, ''Gizlilik politikamızı, ileride işletmelerin, müşterileriyle WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme işletmelerin ilerde isterlerse ana şirketimiz Facebook'tan güvenli hosting hizmetleri alabilmelerine olanak sağlıyor. WhatsApp üzerinden bir işletmeyle mesajlaşmak isteyip istemediği kullanıcının insiyatifinde kalacak. Bu hizmeti alıp almamak da Facemook'un değil işletmenin insiyatifinde'' dedi.

Güncellemenin WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım uygulamalarını değiştirmediğini söyleyen Matraş şöyle devam etti: ''Facebook açısından net olmak istiyorum. Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım uygulamalarını değiştirmiyor. WhatsApp, yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya devam etmesini planlanıyor.'' Matraş önümüzdeki günlerde, WhatsApp'ın gizliliği ve güvenliği nasıl koruduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için daha fazlasını yapacağını kaydetti.

WhatsApp, çok tartışılacak olan bir değişikliğe gitmiş, 4 Ocak 2021'de Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nı güncellemişti. WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacağını güncellenen koşulları ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcılar uygulamayı kullanamayacağını duyurmuştu.

Şirketin Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurması tartışmaları alevlendirdi. WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından topladığı veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor. Facebook'un Whatsapp Yöneticisi Will Cathcart ise bu güncellemenin kullanıcıların aileleri ve arkadaşları ile kurduğu iletişimi etkilemeyeceğini savundu.

WhatsApp gizlilik politikasındaki değişikliklerle ilgili önce 11 Ocak'ta ardından 12 Ocak'ta da yeni bir açıklamada bulundu. 11 Ocak'ta yapılana açıklamada "İşletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor" denildi. 12 Ocak'ta Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bazı dedikodulara cevap vermek ve uçtan uca şifrelemeyle özel mesajlarınızı koruduğumuzu yüzde 100 netleştirmek istiyoruz" denildi ve çeşitli bilgilerin yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK),WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. 11 Ocaak'ta da Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş'ın Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:

'TÜRKİYE'DE DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ'

* Yeni güncelleme arkadaşlarınız, ailenizle ya da diger kişilerle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemiyor.
* Kişisel mesajlarınız, aramalarınız ve fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz uçtan uca şifrelemeyle korunuyor.
* Bu şifrenin kilidini sadece mesajı gonderen ve alan kişi açabiliyor
* Bu ne anlama geliyor?
* Uçtan uca şifreleme sayesinde - WhatsApp ve Facebook'un bu mesajları ve içeriklerini hiçbir şekilde okuyamayacağı ve dinleyemeyeceği anlamına geliyor.
* Bu hiçbir zaman değişmeyecek.

Rehber ve kontaktlarımız paylaşılıyor mı?

* Rehberiniz Facebook ile paylaşılmıyor.
* Siz WA’a rehberinize erişim izni verdiğinizde, bu mesajlaşmayı hızlı ve güvenilir hale getirmek için kullanılıyor.
* WhatsApp, kimsenin mesajlaştığı ve aradığı kişilerin kayıtlarını tutmuyor.
* bir kere en başta - İki milyar kullanıcının kayıtlarını saklamak, hem siz için hem de WhatsApp için bir gizlilik ve güvenlik riski oluşturur.

Peki bahsedilen değişiklikler ne?

* Şöyle ki eskiden insanlar whatsapp’ı arkadaşlarıyla, aileleriyle, diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Fakat mesajlaşma hayatımıza girdikçe, gitgide işletmelerle de iletişim halinde olmak için WA kullanıyoruz.
* Gizlilik politikamızı, ileride işletmelerin, müşterileriyle WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik.
* Bu güncelleme işletmelerin ilerde isterlerse ana şirketimiz Facebook'tan güvenli hosting hizmetleri alabilmelerine olanak sağlıyor.
* Tabii ki, WhatsApp üzerinden bir işletmeyle mesajlaşmak isteyip istemediği kullanıcının insiyatifinde kalacak.
* Bu hizmeti alıp almamak da FB degil işletmenin insiyatifinde
* Facebook açısından net olmak istiyorum. Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşım uygulamalarını değiştirmiyor.

* WhatsApp, yıllardır Facebook'un bir parçası ve öyle kalmaya devam etmesini planlanıyor

* Önümüzdeki günlerde, WhatsApp'ın gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğu konusunda Türkiye'deki kişilerle doğrudan iletişim kurmak için daha fazlasını yapacağız.

* Gizlilik politikasındaki değişiklikleri açıklayan ve aklınıza takılan diğer soruları yanıtlarken faydalı bulacağınızı umduğum bir linki bioma ekledim.

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