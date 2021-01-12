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WhatsApp'tan yeni gizlilik açıklaması

Son günlerin en çok tartışılan uygulaması WhatsApp'tan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada WhatsApp ve Facebook'un özel mesajlaşmaları görmediği ve konuşmaları dinlemediği vurgulandı

Son dakika haberi: WhatsApp'tan yeni gizlilik açıklaması
WhatsApp'tan yeni açıklama
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HABERTURK.COM

WhatsApp gizlilik politikasındaki değişikliklerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bazı dedikodulara cevap vermek ve uçtan uca şifrelemeyle özel mesajlarınızı koruduğumuzu yüzde 100 netleştirmek istiyoruz" denildi ve çeşitli bilgilerin yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

'WhatsApp özel mesajlarınızı koruyor ve günce altına alıyor' başlıklı söz konusu görselde şu bilgiler yer aldı:

-WhatsApp ve Facebook özel mesajlarınızı göremiyor, konuşmalarınızı duyamıyor.

-WhatsApp kullanıcıların kime mesaj attığının veya kimi aradığının kaydını tutmuyor.

-WhatsApp ve Facebook paylaştığınız konum bilgilerini göremiyor.

-WhatsApp kayıtlı kişilerinizi Facebook ile paylaşmıyor.

-WhatsApp grupları gizli kalmaya devam ediyor.

-Mesajlarınızı kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

-Verilerinizi indirebilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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