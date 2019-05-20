Terör örgütü PKK'nın açılım grubuna yönelik operasyonların sürdüğü Giresun, Trabzon ve Gümüşhane üçgeninde kıstırılan "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun sorgusu sürüyor. Güvenlik güçlerinin artan operasyonları sonrasında Tunceli’ye geçemediği için çareyi teslim olmakta bulan "Kawa" kod adlı terörist birlikte olduğu "Aras" kod adlı teröristle kavga ettikleri için ayrı düştüklerini söylediği öğrenildi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane üçgeninde arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin Tunceli ve Erzincan üzerinden bölgeye sızma ihtimali üzerine geçiş güzergahlarını tuttuğu öğrenildi. Kış üstlenmesinden çıkan örgütün yaz başında bölgeye sızma amacı, güvenlik güçleri tarafından geçiş güzergahlarına pusu atarak engellendiği ortaya çıktı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, yol kontrolleri yapıyor, tali yollarda şok yol kesme uygulaması gerçekleştiriliyor. Fotokapanları aralıksız olarak takip eden güvenlik güçleri, teröristlerin kılık değiştirerek, şehirlerden dağlara çıkma ihtimali üzerinde durduğu ve teröristler için şok yol kapama uygulaması yaptığı belirlendi.

ARAS’TAN AYRILDIĞINI SÖYLEMİŞ

Güvenlik güçlerinin artan operasyonları sonrasında Tunceli’ye geçemediği için çareyi teslim olmakta bulan "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu için ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. Düdükkanlu'nun yakalanmasını ardından "Aras" kod adlı Aras Aslan adlı teröristin Gümüşhane kırsalında vurulduğu ortaya çıktı. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesi Sis Çayırı mevkiinde 5 Nisan 2018’de çıkan çatışmada yaralanan teröristin 11 noktada kan izi ve pansuman atığı bulunmuştu. Teslim olan "Kawa" kod adlı terörist ile birlikte olay tarihinde kaçmayı başaran Aras Aslan adlı teröristin halen bölgede saklandığı belirlendi. Kolundan yaralandığı belirlenen teröristin kendi kendini tedavi ettiği öğrenildi.

SIĞINAK GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK

Giresun Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan "Kawa" kod adlı terörist Düdükkanlu’ya Trabzon ve Gümüşhane kırsalında da bugünden itibaren yer göstermesi yaptırılacağı ileri sürüldü. Trabzon ve Gümüşhane kırsalında sığınak ve depo bulunma ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürülürken, firari terörist Aras Aslan’ın yakalanması için bölgeye takviye komando birlikleri gönderildi. Bu arada yakalanan terörist Giresun kırsalında gösterdiği 2 sığınak ve 5 depo imha edildi.