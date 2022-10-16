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Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağında işlemler bitinceye kadar kömür üretimine ara verildiğini bildirdi.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Patlama alanını kontrol altına almak için bölümü kapatma kararı aldık. Hasar tespit çalışması yapılacak. Kömür üretimi de duracak" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, maden ocağındaki patlama hakkında, "Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.