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Bartın'daki maden faciası; ocaktaki yangın etkisini azalttı

Türkiye'yi yasa boğan maden faciasında 41 işçi yaşamını yitirdi. 10 işçinin tedavileri ise sürüyor. Patlamanın meydana geldiği maden ocağında çıkan yangın da, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı  

Son dakika: Maden faciasında, ocakta çıkan yangın etkisini azalttı
Maden faciasında, ocakta çıkan yangın etkisini azalttı
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DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında çıkan yangın, verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor.

Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Patlamanın yaşandığı maden ocağında ise çalışmalar sürüyor. Patlamanın ardından çıkan yangın, ocağa verilen oksijen seviyesinin düşürülmesi ile etkisini azalttı.

Oksijenin tamamen kesilip, yangının da söndürülmesi planlanıyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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