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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişana katılan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca 5 mahalledeki 13 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi'ndeki bir nişan törenine Gaziantep'ten katılan 57 yaşındaki E.G.'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AA'nın haberine göre, Gaziantep'te bir hastanede tedavi altına alınan E.G.'nin iki gün önce ilçeye nişan töreni için geldiği tespit edilince, sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışması sonucu, nişan töreninin yapıldığı evin yanı sıra temaslı olduğu belirtilen 5 mahalledeki 13 evde yaşayan 75 kişi karantinaya alındı.

Mahalledeki evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken polis ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi. Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacak.

İLÇEDE BİR DOKTORUN DA POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, İHA'nın haberine göre, ilçede koronavirüs vaka sayıları artarken, filyasyon ekibinde görevli bir doktorun testi de pozitif çıktı.

8 Nisan'da ilk vakanın görülmesinden sonra İslahiye'de görülen toplam vaka sayısı 41’i buldu. İslahiye'de son bir haftada ise 18 vaka tespit edildi. Çeşitli şikayetlerle İslahiye Devlet Hastanesine başvuran vatandaşlardan şüpheli görülen yaklaşık 600'üne test yapıldı. İlçede 5 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüse yakalanan kişiler ile temasta bulunan kişiler, İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından karantina altına alınıyor. Şu anda İslahiye'de vakalar ile temas kurduğu tespit edilen 760 kişi karantinada bulunuyor.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktorun da koronavirüs testi pozitif çıktı. Ağır şartlar altında ve kısıtlı personel ile görev yapan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, doktorun pozitif çıkması ile büyük üzüntü yaşadı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen doktorun tedavi ve gözlemine evinde devam ediliyor.