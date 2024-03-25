Son dakika haberi YKS 2. geç başvuruları başladı

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru alınacak.

YKS 2. BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru işlemleri 25 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecek.