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YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, öğrencilere seslendi. Saraç, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkânlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.

Geçici bir süre evde, ailelerinizin yanında öğretimlerinizi sürdürerek derslerinize odaklanmanızı istiyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarınızı öneriyoruz. Hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

Bu müddet içinde evinizde Yahya Kemal’i, Kemal Tahir’i, Tolstoy’u, Mehmet Akif’i, ... veya sohbetiyle kendinizi mutlu hissettiğiniz herhangi bir romancıyı, şairi misafir etmenizi, onların kitapları ile içinde bulunduğunuz odanızı, evinizi sınırsız genişliğe çevirmenizi de ihmal etmeyin.

Bu salgın hastalığı ülkece en az zararla, devlet - millet bütünlüğü ve dayanışma içerisinde başarı ile atlatacağımıza olan inancımız tam. Kışın çıkan bu virüsü bahar aylarında inşallah hep birlikte yeneceğiz. Bahar ayları bir muştudur, tabiatın yeniden canlanmasıdır, kendisini yenilemesidir.

Bu topraklar geçmişte de, pek çok devirde ne sıkıntılar, işgaller, yangınlar, depremler, zorluklar gördü ama her zaman eskisinden daha güçlü bir şekilde bu millet başını göklere doğru uzattı. Bu sefer de inşallah böyle olacak.

Bu milletin istikbali sizsiniz. Sizler bu ülkenin alternatifi olmayan değerlerisiniz. Bunu biliyoruz ve sizler için çalışıyoruz.

Bu hususta bütün üniversitelerimizin değerli rektörlerinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum… #EvdeKalUzaktanEğitimAl."

REKTÖRLERDEN DESTEK

YÖK Başkanı Saraç'ın çağrısına birçok üniversitenin rektöründen de yanıt geldi.

— Erkan İbiş (@profdrErkanibis) March 20, 2020

— İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) March 20, 2020

— ORHAN UZUN (@uzun_orhan) March 20, 2020

— Şirin Karadeniz (@sirin_karadeniz) March 20, 2020

— Bulent Gumusel (@bulentgumusel) March 20, 2020

— Bitlis Eren Üniversitesi (@beueren) March 20, 2020

— Ardahan Üniversitesi (@ArdahanUniResmi) March 20, 2020