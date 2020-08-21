Genel

Hatay'ın Antakya ilçesinde, polis memuru S.Ö., yaşanan kaza sonrası kendisine saldırdığı ileri sürülen çevre esnafından iki kişiyi tabancayla vurarak, yaraladı. Dün meydana gelen olayın ardından tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Şahin, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. isimli polis memurunun kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgede esnaflık yapan Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş, sürücülerden yolu açmalarını isteyince tartışma çıktı.

BİRİNİ BACAĞINDAN DİĞERİNİ KARNINDAN VURDU

Yaşanan tartışmanın ardından Yıldızbaş ve Şahin tarafından saldırıya uğradığı ileri sürülen polis memuru S.Ö. önce yere doğru uyarı atışında bulundu. Şahısların üzerine gelmesiyle bu kez S.Ö., Yıldızbaş'ı bacağından Şahin'i ise karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şahin ve Yıldızbaş hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre, kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Mehmet Y.'nin aynı hastanedeki tedavisi, gözaltına alınan şüpheli polis memuru S.Ö.'nün de emniyetteki işlemleri sürüyor.