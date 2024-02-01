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        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın yarınki açıklaması ertelendi - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi YRP'nin yarınki açıklaması ertelendi

        Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın yarınki açıklaması ertelendi. Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi açıklayacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:28
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        YRP'nin yarınki açıklaması ertelendi
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarınki açıklaması ertelendi. Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi açıklayacağı öğrenildi.

        HEYETLER BU AKŞAM BİR KEZ DAHA BİR ARAYA GELECEK

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın İstanbul'da partisinin yerel seçimde işbirliği ile ilgili kararını açıklayacaktı. Ancak yeni bir gelişme yaşandı ve AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin bu akşam bir kez daha bir araya geleceği belirtildi.

        Görüşmenin adresi de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olacak.

        Fotoğraf: İHA

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