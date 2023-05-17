YSK Başkanı'ndan sosyal medyadaki iddialara yanıt

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YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener şunları söyledi:

"Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları 7 kişilik kurul tarafından incelenmekte ve sandık tutanağı imzalanmaktadır. Tutanaklar ilgililere verilmiştir. Sandık kurullarının yaptığı işlemlere göre itiraz ve şikayet süreleri de kanunda belirtilmiştir. YSK itirazları yasanın öngördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmektedir.

Yurtdışı seçmen listesine kayıtlı seçmenlerin herhangi bir yurtdışı temsilciliğinde oy kullanmaları mümkündür.

YSK, tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup, kesin sonuçlar kurumumuzun internet sitesinde paylaşılacaktır."