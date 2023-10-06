Son dakika haberi YSP'li Temelli hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Terör operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklaması nedeniyle YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Terör operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklaması nedeniyle YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.06.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır.
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