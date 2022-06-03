Abdülkadir Ömür: "Zirveye yaklaşabilmek için dibi görmek gerekir"

Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı. Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemde ise performansını yükselterek 7 gol, 4 asiste imza attı.

Kırılma anlarıyla, unutulmaz hatıralarıyla Zafer Yolu'nun ikinci bölümünde Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray maçında yaşadığı geceyi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyuncusuna verdiği desteğin anlatıldığı İngilizce altyazılı videoda genç oyuncu kendisi için dönüm noktası olan Galatasaray maçını unutamadığını belirtti.

"Trabzonspor formasıyla bunu yaşamam benim için utanç verici bir olaydı"

Bordo-mavililerin yetenekli oyuncusu Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçı unutamıyor.

Söz konu maçta dibi gördüğünü, sonraki süreçte ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarının desteği ile performansını yukarıya doğru çıkardığını vurgulayan yetenekli oyuncu, "Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi. Taraftar sahaya atlamıştı. 'Niye oynamıyorsun' diye sitemde bulunmuştu. Ben de o an bir şey diyemedim. Çünkü elim ayağım kesilmişti. Taraftarlarımız hem seviyor hem de bazen sözleriyle dövüyorlar. Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilesin diye dibi görmek gerekir. Bana bunu Abdullah Avcı söylemişti. Trabzonspor formasıyla bunu yaşamam benim için utanç verici bir olaydı. Kötü bir geceydi ve çok ağlamıştım. Bunlardan çok büyük dersler çıkardık. Sonraki süreçte daha büyük hayaller kurmaya başladım. Buralara gelmek ise insana güzel hissettiriyor. Bu olaydan sonra takıma az da olsa katkı sağlayabiliyorsam kendimi daha iyi mevkiiye koyabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Avcı: Abdülkadir özel bir oyuncu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlu süreçle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray maçında 2-0 mağlup duruma düştük. Ben bundan sonraki süreçte taraftarlarımızın bu şekilde davranacağını düşünmüyorum artık. İyi başladıkları ligde soru işaretleriyle yaşadıkları dönemdi. Buranın evladı, taraftarı Abdülkadir Ömür, altyapıdan çıkmış yetenekli özel bir oyuncu. 2-0 mağlup durumdayken bizim de oyun içinde bir karar almamız gerekiyordu. Abdülkadir'i 33. dakikada almak kolay değildi ama o kararı o anda almam gerekiyordu. Onun için de kolay bir süreç değildi. Sonrasında maç 2-2 gitti. Ertesi gün antrenman vardı. Yürürken kafasını tutarak sadece şunu söyledim çünkü Abdülkadir Ömür, çok iyi bir çocuk ve iyi bir futbolcu. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor hayatta ama hep biz pamuklara sarmışız. Bazen hayatta dibi görmek gerekiyor. Ben de gördüm, onun da görmesi gerekiyor. Bir başkasının da. Bazen dibe vurup öyle çıkmak gerekiyor. Buradan çıkmak da senin elindedir ve ben sana yardımcı olacağım dedim."