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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 19 yaşındaki Asiye'yi öldürdü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
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19 yaşındaki Asiye'yi öldürdü! Mahkemede "Pes" dedirtti!

İstanbul'da, 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun ve ona yardım ettiği iddia edilen Mesut Gezer´in yargılandığı davada mütalaa verildi. Karakoyun´un `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken, Gezer´in 'Kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun, "Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu. Sevmek ne zamandan beri suç oldu. Asiye´nin ailesinden çok özür diliyorum" dedi

Son dakika haberleri: 19 yaşındaki Asiye'yi öldürdü! Mahkemede
DHA

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, eski erkek arkadaşı Ümit Karakoyun tarafından silahla öldürülmüştü.

"16 SUÇ KAYDI VAR İNDİRİM YAPMAYIN"

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karakoyun bulunduğu cezaevinden getirilirken diğer sanık Mesut Gezer, Asiye Nur Atalay´ın ailesi ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen baba Bayram Atalay, sanığın 16 kez suç işlediğini ve cezasında indirim yapılmaması gerektiğini söyledi.

TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANMADI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ümit Karakoyun´un Asiye Nur Atalay´ın kendisine bağırması, tükürmesi ve tokat atması üzerine tahrik altında suçu işlediğini savunduğu belirtildi. Ancak kamera görüntüleri ve olay yerinde bulunan tanığın, `Kızın sanığa küfür ettiğini duymadım, eğer etseydi hemen evimin altıydı duyardım. Kız sürekli yapma, etme diyordu´ şeklinde beyanda bulunduğu, bu sebeple Ümit Karakoyun hakkında tahrik hükümlerinin uygulama imkanının bulunmadığı kaydedildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ümit Karakoyun´un `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilirken Mesut Gezer´in `Kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca her iki sanık için de `Ruhsatsız silah taşıma´ suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

"NE ZAMANDAN BERİ SEVMEK SAPLANTI OLDU"

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Ümit Karakoyun ağlayarak, "Ben ne desem de kendimi ifade edemiyorum. Ben onu seviyordum. Ne zamandan beri sevmek saplantı oldu. Sevmek ne zamandan beri suç oldu. Mesut´un Allah belasını versin onun yüzünden oldu.

"AİLESİNDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Ben ailesinin acısını tazelemek istemiyorum. Onlardan çok özür diliyorum. Çok pişmanım" dedi. Mesut Gezer ise, kimseye yardım etmediğini kendisine iftira atıldığını söyledi. Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN BİLGİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Mesut Gezer hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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