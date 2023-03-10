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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 2 çocuk annesi eşini katletmişti! İşte caninin ifadesi! - Günün öne çıkan haberleri
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2 çocuk annesi eşini katletmişti! İşte caninin ifadesi!

Batman'da boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Tuba Atılgan´ı otobüs durağında tabancayla vurarak öldüren 38 yaşındaki Murat Atılgan´ın ifadesi ortaya çıktı. Atılgan ifadesinde, kızının velayetinin eşinde olduğunu, oğlunun da velayetini almak için dava açması üzerine sinirlenip cinayeti işlediğini söyledi

Son dakika haberler: 2 çocuk annesi eşini katletmişti! İşte caninin ifadesi! - Günün öne çıkan haberleri
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DHA

Batman'da olay, 8 Mart günü sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen 1´i kız, 2 çocuk annesi Tuba Atılgan´a (33), boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tabanca ile ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kadın kuaförü olan Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bekleyen bir lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. Liseli kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat Atılgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tuba Atılgan'ın cenazesi otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde toprağa verildi.

"OĞLUMUN DA VELÂYETİNİ ALMAK İSTEDİ"

Murat Atılgan´ın ifadesinde kızının velayetinin eşinde olduğunu ve oğlunun velayetini de almak için dava açınca sinirlendiğini söyledi. Atılgan eşi Tuba´nın kendisini sürekli çocukları göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek, "Boşanırken sürekli mal, mülk talebinde bulundu. Çocukları bir tehdit unsuru olarak kullandı. İstediği mal, mülkü vermeme rağmen bende kalan oğlumun velayetini de almak istedi.

"GÖRÜNCE YAKLAŞIP ATEŞ ETTİM"

Bunun için dava açınca kızdım ve cinayeti işledim. Çocukları bana göstermeyeceğini söylüyordu. 'Kızımın velayetini alsan dahi oğlumun velayetini alma' dedim. İşe gidiş saatini tahmin ettiğim için oradaki duraklara bakıyordum. Görünce yaklaşıp ateş ettim. Evi de, mal mülk meselesine kızıp, `ne senin ne benim olsun´ diyerek yaktım" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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