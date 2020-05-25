İHA

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saat 02.30'da merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, Sapanca Sokak üzerinde bulunan Turkuaz Plus evlerinde buluştu. Bir süre ev içinde konuşan taraflar daha sonra tartışmaya başladı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ve bıçaklar çekildi. Olayda, Ugur Y. (38) bacağından ve karnından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kendi imkanıyla Acıbadem Hastanesi'ne giden Ugur Y.'nin (38) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, evin içinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.