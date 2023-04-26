5 metre yüksekten düştü! 1'i çocuk 3 ölü!

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.