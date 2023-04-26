5 metre yüksekten düştü! 1'i çocuk 3 ölü!

Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö. (48) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ilgaz ilçesi Belören köyü mevkiinde yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.
2 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan sürücü ile A.Ö. (41) ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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