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7 bin fıstık fidesi kül oldu

Batman'a bağlı Çayüstü köyünde çıkan yangın 300 dönümlük arazide 7 bin fıstık fidesini küle çevirdi

batman
HABERTURK.COM

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü yakınında ekili arazide öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber veren köylüler yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 1 kilometre üst kısımda bulunan fıstık tarlalarına ulaştı. Yaklaşık 300 dönümlük ekili arazi küle döndü. Yaklaşık 7 bin fıstık fidesi yandı.

İtfaiyenin yaklaşık 2 saat sonra geldiğini öne süren köylüler, aracın ise yol olmaması nedeniyle geç müdahale ettiğini ve arıza yaptığını söyledi.

'ZARARIMIZ KARŞILANSIN'

Fıstık fidelerinin 4 yıllık olduğunu ifade eden tarla sahibi Suat Ekinci, maddi zararlarının en az 2 milyon TL olduğunu belirtti.

Zararın sadece fıstık fidelerinin olmadığını belirten Ekinci, "Yangın nedeniyle tarladaki canlılar da yandı. Toprağın kendisine gelmesi zaman alacak. İki gün önce de aynı yerde yangın çıktı. O gün o kadar rüzgar yoktu. Bugün rüzgar çok şiddetli olunca alevler hızlı yayıldı.

Yangının ilk çıktığı yerde müdahale hızlı yapılabilse yangın kontrol altına alınabilirdi. 10-15 dakika gibi bir sürede gelmesi gereken itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat sonra buraya gelebildi" dedi.

Sulama sistemlerinin zarar görmesinden dolayı kendi imkanları ile fidanları suladıklarını söyleyen Ekinci, "En az 2 milyon TL zararımız bulunuyor. Kovalar ile gördüğünüz gibi fidanlara su vererek onları kurtarmaya çalışıyoruz. Ama kurtarılacak gibi görünmüyorlar. Devlet yetkililerinden zararımızın karşılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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