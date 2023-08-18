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        Haberler Gündem 3. Sayfa MİRAS DAVASI| Son dakika haberler: ABD'li kardeşler, DNA raporuyla iş insanı Kasım Pırlant'ın mirasına ortak oldu!

        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!

        İzmir'de geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, DNA testi sonucu Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi. ABD'li kardeşler böylece çok sayıda AVM ve emlak sahibi olan Pırlant'ın mirasına ortak oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:06
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        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
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        Kasım Pırlant, edinilen bilgilere göre 1973 yılında ABD'ye gitti ve burada bir mekanda garsonluk yaptı. 1978 yılında emlakçılık işine girdi ve 1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezlerinin sahibi oldu. Gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Pırlant, İzmir'in sayılı zenginleri arasında yer aldı.

        BABALIK DAVASI SÜRERKEN VEFAT ETTİ

        Candice (41) ve kardeşi Henry (35) Jackson.
        Candice (41) ve kardeşi Henry (35) Jackson.

        AA'da yer alan habere göre 3 yıl önce ABD'li Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşler, iş insanı Pırlant hakkında "babalık" davası açtı. Babalık davası devam ederken Pırlant geçen yıl kalp krizinden vefat etti.

        DNA ÖRNEKLERİ ALINIP İNCELENDİ

        ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen "babalık hükmen tayini" davası kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendi.

        EMLAK KRALININ ÇOCUKLARI ÇIKTILAR

        Test sonucu Jackson kardeşlerin, hayatta olmayan iş insanı Pırlant ile yüzde 99.9 DNA uyumunun bulunduğu belirlendi.

        VASİYETİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTILAR

        Jackson kardeşler, raporun kendilerine ulaşmasıyla birlikte avukatları aracılığıyla geçen yıl vefat eden Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

        #Kasım Pırlant
        #Son dakika haberler
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