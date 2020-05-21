İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Feci kaza, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, S.A. (40) idaresindeki kamyonet, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Motosikletin kamyonetin motor bölümüne sıkıştığı feci kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü S.A., 2.23 promil alkollü olduğu belirlenerek, polis tarafından gözaltına alındı.