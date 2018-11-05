Alarko Holding'e bağlı enerji şirketi Altek Alarko, şirketin işlettiği üç enerji tesisinden biri olan Kırklareli Kombine Çevrim Doğal Gaz Santrali'nde üretimi 1 yıl boyunca durdurduğunu açıkladı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) bir açıklamada bulunan şirket, ekonomik nedenlere atıfta bulundu. "Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi" başlığıyla verilen açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacaktır. Bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

2005 yılında kurulan ve ticari işletmesi Altek Alarko'da olan 82 MWe kurulu gücündeki Kırklareli Kombine Çevrim Doğal Gaz Santrali'nin yıllık 600 GWh/yıl üretim kapasitesi bulunuyordu.

Altek Alarko A.Ş. elektrik enerjisi üretiminde 76 MW kurulu güce sahip Karakuz, 12.5 MW kurulu güce sahip Tohma Hidroelektrik Santralleri'ni de işletiyor.

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