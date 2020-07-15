DHA

Yangın, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.