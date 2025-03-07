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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Bartın'da 4 yaşındaki Hira ormanda kaybolmuştu | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki Hira ormanda kaybolmuştu!

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Hira Taşçı, jandarma ekipleri tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:33
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        4 yaşındaki Hira ormanda kaybolmuştu!
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        Bartın'da olay, Ulus ilçesi Güneyören köyünde meydana geldi. Babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı (4), dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

        2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

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        Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #bartın
        #Son dakika haberler
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