4 yaşındaki Hira ormanda kaybolmuştu!
Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Hira Taşçı, jandarma ekipleri tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Bartın'da olay, Ulus ilçesi Güneyören köyünde meydana geldi. Babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı (4), dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.
2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.